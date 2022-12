L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha revelat quins són els millors mariscos que es poden trobar als supermercats per Nadal. L’estudi fet per l’organització se centra en un dels productes estrella d’aquesta època de l’any: el llagostí congelat. Malgrat disposar d’una oferta molt variada, al document es destaca un supermercat en especial.

Aquest no és el primer estudi publicat per l’OCU amb motiu de les festes nadalenques. L’associació aprofita aquestes dates per recomanar als seus usuaris tota mena d’aliments i distingeix els de més qualitat.

El millor llagostí

A la seva ‘Guia de compra’, l’OCU ha publicat un informe que detalla les claus per escollir els millors llagostins congelats. El tipus de marisc, la seva frescor, el preu i el seu valor nutricional són alguns dels factors que cal tenir en compte quan s’acudeix al supermercat a la recerca d’aquesta menja.

Amb tot, l’organització conclou que el millor llagostí congelat tenint en compte la qualitat i el preu es troba a El Corte Inglés. El grup de distribució disposa d’un ampli catàleg d’aquest marisc, que ven en capses de fins a un quilo.

Altres supermercats destacats

A l’estudi també hi figuren altres supermercats amb producte de bona qualitat a la secció de marisc congelat. És el cas de la marca Pescanova Rodolfos, Flete (Aldi) o Ocean Sea (Lidl).

Així mateix, l’OCU també ofereix un comparador de llagostins, una eina que té en compte preus de referència i promocions.