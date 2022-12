Pals viu de manera intensa el Nadal i, per aquest motiu, ha programat diverses activitats tradicionals i lúdiques: des del pessebre vivent fins a concerts de Nadales, accions per dinamitzar el comerç, pessebres, campanyes solidàries...

La població es prepara per a un mes de desembre i una campanya nadalenca molt especial. Des de l’Ajuntament s’assegura que «si l’any passat, l’Ajuntament es va veure obligat a readaptar-se la programació tradicional d’aquestes dates per les restriccions sanitàries derivades de la pandèmia, enguany, el consistori ha recuperat el format de moltes de les activitats més habituals per poder celebrar el Nadal com estàvem acostumats». Per això, ens conviden i animen a viure un Nadal intens i ple d’activitat. Hi ha tantes ganes que algunes activitats ja van arrancar el 28 de novembre passat i està previst que durin fins al 5 de gener vinent.

Aquest dissabte 17 de desembre es viurà una jornada especial amb la celebració d’una trobada del comerç local, associacions del poble, veïns i visitants, al carrer Enginyer Algarra, de l’Abeurador i dels Horts amb tastets, música, tallers i activitats infantils i familiars.

Pel que fa al pessebre vivent de Pals, un dels actes més reconeguts i amb major tradició, hi haurà diverses sessions. Una d’elles serà el dia de Nadal, de les 6 de la tarda a les 8 del vespre, a l’espectacular recinte gòtic. El dia de Sant Esteve hi haurà una nova representació amb el mateix horari. I l’1 de gener també es podran visitar les diferents escenes que integren el pessebre.

La música tampoc pot faltar en la programació nadalenca. Cal destacar per exemple el concert que tindrà lloc el pròxim dia 30 a les 6 de la tarda a l’església de Sant Pere amb el títol «Cantem al Nadal» amb Neus Mar i Emili Sánchez. L’arribada del patge reial l’1 de gener i la posterior cavalcada la nit del 5 de gener posaran punt final a aquest programa nadalenc.