És un dels grans moments en la vida interna de qualsevol empresa. La panera de Nadal, l’obsequi amb què el patró vol felicitar l’esforç dels seus empleats durant tot l’any, dona peu a tota mena de reaccions: alegria, resignació, humor, burla o, per als més dissortats, indignació.

La tradició nadalenca, com la de les estrenes, semblava que havia caigut en desús durant els anys de la crisi financera (2008-2012). Algunes empreses van substituir la panera per un únic obsequi o, senzillament, van optar per suprimir-la.

Hi ha altres companyies que no només han optat per mantenir el costum, sinó també per potenciar-lo. Aquest és el cas d’Inditex. La panera de l’empresa d’Amancio Ortega s’ha guanyat una fama merescuda.

Els seus empleats disfruten exhibint a les xarxes socials la capsa que reben, carregada de productes artesans, ecològics, la majoria fets a Galícia. A més, poden presumir de respecte al medi ambient: capses reciclables i reducció al mínim dels plàstics.

Inditex ha repartit unes 50.000 paneres de Nadal. El valor dels productes pot superar els 200 euros.

Una de les seves empleades no s’ha resistit a la temptació de fer l’‘unboxing’ per revelar el contingut de la seva panera:

Els productes de la panera d’Inditex