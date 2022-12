Els àpats festius de Nadal estan protagonitzats tradicionalment per carn o peix, escudella i canelons. I com que en la varietat està en el gust tenim diferents opcions per decantar-nos a l’hora d’elaborar un menú de Nadal. Molta gent abans que arribin les dates més assenyalades ja prepara el seu rebost.

L’augment constant de preus en l’alimentació també ha fet accelerar i avançar algunes compres. Des de fa setmanes ja es poden veure en els mercats i establiments, productes típicament nadalencs que estan en ofertes. Si ens decantem per la carn hem de saber que a banda del xai i el cabrit també és un bon moment per cuinar pollastre en les seves diferents varietats. Hi ha múltiples receptes per fer un bon pollastre farcit o acompanyat per verdures si volen una cosa molt lleugera. El gall dindi també és una bona alternativa però el cert és que la seva preparació és més complexa. També en el porc amb les seves diverses parts pot acompanyar una bona taula. Si volem peix hem de saber que ara ens trobem en l’època del calamar o la sèpia. El marisc tampoc no pot faltar en una bona taula. En aquest cas, coincidint amb les festes nadalenques, el preu s’encareix molt. Una bona opció és anticipar-nos en la seva compra unes setmanes o dies abans. És una mesura d’estalvi que s’agraeix i més aquest any que estem vivint una autèntica escalada de preus en els productes d’alimentació.

Tradicionalment, l’escudella i carn d’olla i els canelons -siguin de carn o de peix- es reserven majoritàriament per Nadal i Sant Esteve. Però això evidentment va a gustos particulars.

Des de la Federació Avícola Catalana us animen a mantenir la bonica tradició de cuinar aviram. Si feu el rostit a la cassola podeu triar un sol tipus d’au, o bé combinar diferents tipus d’aviram. Per seguir la tradició, caldrà fer-lo amb fruites dessecades com panses, prunes, orellanes i fins i tot castanyes, amb pinyons o altres fruits secs i amb un bon raig de vi ranci o de conyac. Si us agrada la vistositat de l’au, demaneu consell al vostre establiment per a triar la varietat més adient segons els vostres gustos. L’au que trieu, sigui un capó, un pollastre o un gall dindi, farciu-la amb els mateixos ingredients del rostit, afegiu-hi pomes a trossos i herbes aromàtiques.