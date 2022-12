El programa de quines a les comarques gironines tornar a la seva normalitat i no hi ha poble que no organitzi algun sorteig de Nadal. Marca la tradició que les quines se celebrin durant les festes nadalenques, però el cert és que des de fa uns anys ja s’avancen en el calendari. El pont de la Constitució i la Puríssima dona en moltes ocasions el tret de sortida a les quines.

Es tracta d’un sorteig que permet a moltes entitats i associacions petites recaptar alguns diners que permeten millorar les seves finances. Hi ha molta tradició i d’aquelles primeres quines on els premis eren bàsicament animals vius i aliments ja en queda ben poc. Ara els premis segueixen incorporant productes d’alimentació nadalencs, però també han incorporat premis materials de major envergadura com electrodomèstics. També és el Quinto El Quinto de Nadal -en alguns llocs es coneix així- és un joc tradicional català que sol jugar-es des de principis de desembre fins al dia de Reis. El Quinto, pren diferents noms en funció de la zona geogràfica en la qual hi siguem, coneixent-se també amb el nom de Quina -en el cas de les comarques gironines i, en especial, a l’Alt Empordà-, Plena, Rifla o Loteria Vella (per ser d’una època anterior a la loteria nacional, concretament a l’època de Lluís IV a França). El seu funcionament és molt similar al del bingo, però difereix en aquest en alguns aspectes: - En el Quinto, no és guanyen diners, sinó premis (sent l’habitual una panera). L’objectiu per tant de jugar, és divertir-se entre amics i familiars. Quines solidàries - Solen ser de tipus solidari i serveixen per a recaptar diners per a alguna entitat o associació sense ànim de lucre. - Els números no es tatxen o es foraden, sinó que es tapen amb algun tipus de llegum o cereal (blat de moro, cigrons...o les típiques guixes). Això ho fa encara més divertit, perquè sovint es mouen les peces o cauen i dificulta molt la continuació). - La persona que va cantant els números es diu «lloro», «cotorra», «canari» o «cantaire. - Una de les característiques principals del Quinto i que ho fan més divertit i informal, és que el «lloro» conforme canta els números, va fent rimes i cançons, que són moltes vegades contestades pels jugadors, als que se’ls coneix amb el nom de «quintos». - Quan completes una línia, al Quinto has de cridar «quinto», mentre si completes el cartó sencer, el que has de cridar és: «plena». El joc està molt arrelat a tota Catalunya, però sobretot a les comarques d’Osona, al Ripollès, a l’Empordà i al Vallès Occidental.