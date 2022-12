Sant Gregori donarà la benvinguda al Nadal amb la celebració el dia 17 d’una fira que comptarà amb la participació d’artesans i diverses entitats. La mostra nadalenca obrirà al públic, a les 10 del matí, a la plaça de l’Ajuntament i, al llarg de la jornada, es portaran a terme diferents activitats relacionades amb aquestes festes.

Precisament, a primera hora, està previst que s’obri l’exposició del concurs d’escenes de pessebre, diorames i dibuix per, posteriorment, donar peu a l’inici del taller de decoració nadalenca amb elements naturals a càrrec de Flors Romaní. Els tres maigs i la reina Gaspa també tindrà el seu protagonisme en forma de taller a la sala Mediterrània. El taller de decoracions nadalenques anirà a càrrec d’Eva Arroyo. La fira també inclou activitats relacionades amb la Marató de TV3. Per exemple, a les 12 del migdia es podrà degustar un caldo i, a les 6 de la tarda, una xocolatada. El preu serà d’un euro per a cada activitat.

A la tarda tindrà lloc una sessió de contes de nadal i un taller de fanalets amb la Sal d’Olot, a partir de les 4 de la tarda. També a aquesta hora se celebrarà un taller de diorames homemade en aquesta ocasió dirigit a adults. A les 5 de la tarda la Coral de Sant Gregori oferirà una cantada de nadales a l’escenari situat a l’exterior. Finalment, a 2/4 de 7 de la tarda hi haurà un espectacle de màgia a càrrec de David el Mag i al voltant de 2/4 de 8 del vespre tancaran les parades d’artesans i les exposicions.