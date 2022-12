Un any més, els comerciants de l’històric Mercat de Lleó volen fer una mica més especials aquestes festes nadalenques i, per aquest motiu, han decidit regalar vals de descompte per futures compres. D’aquesta manera torna l’esperat sorteig de Nadal.

Participar en la campanya i el sorteig és molt senzill. De l’1 de desembre fins al 7 de gener els comerciants i paradistes donaran un tiquet per cada compra que cada client faci al mercat. Cal guardar tots els tiquets i el pròxim dia 10 de gener es farà un sorteig amb vals de compra per anar al Mercat novament i tornar a comprar. Per cada compra al Mercat del Lleó els comerciants donaran un tiquet per participar al sorteig de fins a 5.000 €, repartits en: 150 vals de 10 €; 100 vals de 20 €; 10 vals de 50 €; 6 vals de 100 € i finalment 3 vals de 200 €. Sens dubte són premis molt atractius i que també serveixen per reforçar la fidelitat dels clients d’aquest emblemàtic mercat de la ciutat de Girona. Els vals es podran descanviar posteriorment en qualsevol de les parades. Els organitzadors asseguren que «de ben segur que això serà l’inici de deliciosos àpats!».