Saber què regalar i ser original no sempre és una tasca senzilla. Personalment em costa molt saber què regalar a amics i familiars, sempre tinc un dilema intern sobre què comprar. No em resulta gens fàcil encertar. És per això que intentaré donar-vos un cop de mà i recomanar-vos diferents idees que us puguin arribar a inspirar com van fer amb mi:

PER ALS QUALS GAUDEIXEN AMB UN BON TRAGO Potser us puc semblar bàsic, però mai no vaig caure amb aquest tipus de regal. En aquest sentit Jack Daniel's ha llançat dues noves referències SuperPremium: Jack Daniel's Bonded i Triple Mash. És la primera vegada en 25 anys que la marca treu noves referències del seu whisky i pot ser un regal més que interessant per a aquells que gaudeixen amb una bona copa. Tots dos costen al voltant dels 30€, per la qual cosa pot ser un detall no gaire car amb què quedar bé. Idees per al regal de l'amic invisible per menys de 15 euros POTSER ÉS BON MOMENT PER CANVIAR DE MÒBIL Comprar un mòbil nou pot ser un regal que s'escapi a moltes butxaques, però avui vinc a explicar-vos una alternativa, els mòbils recondicionats. Els mòbils SMAAART són 100% funcionals, tenen una garantia de 24 mesos i es lliuren en una caixa amb accessoris nous certificats CE (carregador, cable USB, kit de vianants i extractor SIM). La principal diferència respecte a un mòbil nou és el preu: fins a un 70% més econòmic depenent d'aspectes com la marca, el model i l'estat estètic. El termini de lliurament és de 48/72 hores i el consumidor disposa de 30 dies per a canvis o devolucions. SI NO ET CONVÈN REGALAR UN MÒBIL SEMPRE POTS REGALAR ACCESSORIS Si regalar un mòbil nou escapa del teu pressupost, una bona opció és regalar accessoris pel telèfon. És un regal que s'ajusta a pressupostos baix, dóna moltes opcions i alhora et permet quedar bé. En aquest sentit, pots trobar bosses per a mòbils, penjolls per al telèfon, fundes, bateries portàtils, accessoris de so... L'oferta és molt àmplia i tens productes que van des dels 10€ fins als 40€, depenent de la quantitat de diners que vulguis gastar.