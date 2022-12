La prohibició de portar líquids a l'avió podria arribar a la seva fi gràcies a la implantació dels escàners de 3D d'alta tecnologia. S'espera que puguin ser operatius el 2024 als principals aeroports del món. Actualment, no es permet pujar líquids de més de 100 ml per cada pot, tret de per a les famílies amb criatures.

Els pots amb líquid s'han de col·locar en bosses transparents al control de seguretat. A més, en aquestes revisions, els aparells electrònics s'han de treure de les bosses, cosa que també allarga el procés. El Govern britànic ja va anunciar dijous la seva intenció de relaxar considerablement el juny del 2024 les restriccions sobre el transport de líquids a l'equipatge de cabina dels avions gràcies als progressos tecnològics que faciliten els controls. En el marc d'un projecte de llei presentat dijous, el Govern britànic preveu incrementar a 2 litres el límit per als envasos amb líquids i deixar de controlar per separat els aparells electrònics, segons va indicar el Ministeri de Transports en un comunicat. Aquesta flexibilització és possible per «la instal·lació de noves tecnologies a la majoria d'aeroports del Regne Unit», va precisar. Aquests nous dispositius, que han sigut provats, utilitzaran noves tècniques que ofereixen imatges en tres dimensions del contingut de les bosses i utilitzen algoritmes per detectar qualsevol amenaça.