Mercadona ha duplicat les vendes de bicarbonat de sodi durant l’emergència sanitària del coronavirus, al passar de vendre 8 unitats per botiga al dia a una mitjana de 16. La venda d’aquest producte, disponible en tota la cadena, s’ha incrementat perquè un dels seus múltiples usos és la neteja i desinfecció de fruita, verdura i roba, així com per a rebosteria, cura i higiene personal, explica la companyia en un comunicat.

El proveïdor Jesús Navarro ha reforçat la producció d'aquest producte elaborat a la seva fàbrica de Novelda (Alacant), sota la marca Hacendado, perquè arribi a les més de 1.600 botigues repartides per Espanya i Portugal. El bicarbonat de sodi és un compost sòlid cristal·lí, de color blanc i soluble en aigua que es comercialitza a Mercadona des de fa més de 15 anys. Durant l'estat d'alarma, la cadena valenciana garanteix el proveïment i subministrament de totes les seves botigues amb els productes necessaris perquè els seus clients puguin confeccionar la seva compra habitual.