La cuina és una de les parts de la llar que costa més tenir neta i lluent, ja que és on més brutícia i greix s’acumula. I és que, després d’una llarga jornada laboral, el que ve menys de gust és arribar a casa i posar-se a netejar, especialment després de sopar.

Electrodomèstics com la nevera, el forn i el rentaplats són alguns dels llocs on més greix s’acumula, i fins i tot també passa en altres que, a priori, passen més inadvertits, com la campana de fums. Alguns d’aquests aparells d’ús domèstic són d’acer inoxidable i és allà on sorgeix el dubte. ¿Com s’han de netejar? ¿Hi ha algun truc? La resposta és sí, i no has de recórrer als productes químics que pots trobar en supermercats.

I és que, de vegades, la solució està en «ingredients» que tots tenim a casa i amb què podem fer el millor netejador per un preu molt econòmic. Els resultats són, segons els que ho han provat, espectaculars.

El principal aliat per netejar aquests electrodomèstics d’acer inoxidable és el vinagre blanc, que té múltiples usos en la neteja de la llar. En concret, en un polvoritzador cal fer una barreja d’aigua i vinagre blanc en la mateixa quantitat. Després, polvoritzes aquesta «poció casolana» sobre la superfície a netejar i hi passes una baieta de microfibra, el producte miraculós que arrasa en vendes als supermercats. Aquestes baietes serveixen per a tot: tant per deixar uns vidres lluents com per utilitzar-les al lavabo o a la cuina.

Un altre truc de neteja que pots utilitzar en l’acer inoxidable requereix els següents productes: maizena, bicarbonat de soci, sabó líquid i oli de gira-sol o oliva. Per fer aquesta barreja cal afegir en un recipient dues cullerades de maizena, una de bicarbonat de sodi i tres cullerades d’oli de gira-sol o oliva. Després, afegeix, a poc a poc, aigua i sabó líquid per a plats en petites quantitats fins que aconsegueixis una barreja líquida però espessa.

Aquesta «poció casolana de neteja» s’ha d’aplicar sobre la superfície que es vol netejar amb una esponja. Un consell: has de barrejar de nou abans d’utilitzar-la perquè la maizena no es quedi al fons del recipient.

Una vegada s’assequi la barreja sobre l’acer inoxidable, utilitza un drap humit i ben escorregut per retirar la brutícia. Finalment, fes servir una baieta de microfibra neta i seca per donar brillantor a l’electrodomèstic.

Trucs de neteja

