La tardor és la pitjor època de l’any quant a la realització de la bugada es refereix. El fred i la pluja fan complicat poder estendre la roba a l’exterior i, si no disposes d’una assecadora, això suposa un problema a moltes llars. Per això, són moltes les persones que recorren a estendre la roba dins de casa.

Si ets d’aquests últims, et detallem una sèrie de trucs que t’ajudaran en aquesta tasca.

‑ Posa la rentadora més sovint, perquè així no se t’acumuli tanta roba per penjar. D’aquesta manera, disposaràs de més espai per poder eixugar-la.

- A l’estenedor deixa espai entre les peces perquè aquestes puguin eixugar-se més fàcilment.

- Recorre als penjadors per penjar les peces i així facilitaràs la seva posterior eixugada.

- Col·loca l’estenedor o els penjadors a prop dels radiadors per aprofitar la calor que aquests desprenen.

- Obre la finestra de l’habitació en la qual vulguis eixugar la roba per evitar humitats.

Per combatre la humitat de la llar, evitar que s’espatllin les parets i, més importants, aturar els problemes de salut que comporta, la cadena de supermercats Lidl compta amb un producte que arrasa en vendes per la seva qualitat i preu. Es tracta d’un deshumidificador portàtil que podem col·locar a qualsevol habitació de la llar i lliurar-nos de la feliç humitat. «Deshumidificador amb filtre intercanviable, rentable i protecció antivessament. Funciona endollat a la xarxa», expliquen a la pàgina. El seu preu és de 88 euros i es pot adquirir per internet.

