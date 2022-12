Les mans són una de les parts més importants del cos. No només per la seva funcionalitat, també per estètica. I les ungles són, probablement, un dels elements més rellevants per poder lluir unes mans boniques i ben cuidades. La manicura és la millor aliada en aquesta missió i, tot i que sempre ha estat de moda, en els últims anys s’ha convertit en una veritable tendència on la creativitat cada vegada guanya més pes.

Hi ha qui acudeix a centres d’estètica a fer-se la manicura, però també és possible fer-se-la a casa i lluir un resultat d’escàndol. Manicura24, l’e-commerce que va néixer l’any 2009 amb l’objectiu d’oferir una àmplia gamma de productes per a fer-se la manicura, ha obert una botiga física al carrer Joan Maragall 12 de Girona. Un espai en què la marca oferirà un tracte més personalitzat a través dels seus professionals i on qualsevol que s’hi apropi trobarà tots els productes necessaris per fer-se la manicura a casa.

Però això no és tot. L’e-commerce gironí vol que aquest espai també sigui un punt de referència per a professionals del sector, on oferirà ‘masterclass’ i també demostracions pas a pas per veure en viu com funcionen els productes i com s’han d’aplicar. Un autèntic temple de la manicura al centre de Girona.

Què necessites per fer-te la manicura amb esmalt permanent a casa?

Fer-se unes ungles perfectes a casa és possible. Això sí, necessitaràs una sèrie de productes en funció del tipus de manicura que vulguis fer-te. Si, per exemple, vols fer-te unes ungles amb esmalt permanent necessitaràs:

Un llum UV/LED Líquid adherent (Primer) Base d’esmalt permanent Esmalt permanent Top finalitzador Bloc polidor i llima Palet de taronger Raspall de manicura Netejador (Cleaner) Desinfectant Tovalloletes o Nail Pads Líquid per retirar l’esmalt permanent (Remover)

"L'esmalt permanent és la tècnica més venuda, ja que és molt semblant a l’esmaltat convencional amb la diferència de què aguanta molts més dies. És una de les tècniques amb l’aplicació més senzilla", expliquen des de Manicura24. La marca també ven kits específics i molt complets amb tot el material necessari per fer ungles amb qualsevol tècnica. Al seu canal de YouTube es poden trobar molts videotutorials on ensenyen a fer servir els productes i inspiracions de dissenys.

Què trobaràs a la botiga de Manicura24 a Girona?

Un dels pilars de Manicura24 ha estat sempre oferir als seus clients les últimes tendències en productes per les ungles. Tenen tot el que pots necessitar per fer-te les ungles amb esmalt permanent, gel, soft gel, acrílic i polygel amb una gran quantitat d’opcions i la millor qualitat del mercat. Però, a més, també pots trobar productes per decorar la teva manicura amb el ‘nailart’ com els ‘glitters’ i purpurines, stickers, aquarel·les o tintes ink, entre d’altres.

Els professionals del sector també podran trobar els últims aparells com llums UV, torns elèctrics, fresses i altres instruments de neteja i desinfecció. En definitiva, tot allò que necessitin per desenvolupar la seva activitat. A tot això, cal sumar la possibilitat de formar-se en els últims productes i tècniques a la nova botiga que la marca ha obert a Girona.

Passió i lideratge femení

Isabel Müller, cofundadora de Manicura24, explica que van néixer l’any 2009, esdevenint una de les marques pioneres del sector en establir-se com a e-commerce. Les dades del seu creixement és el que més reflecteix el seu èxit: L’any 2011 eren 4 persones treballant i van enviar més de 7.900 paquets i, actualment, Manicura24 dona feina a més d’una trentena de persones i l’any 2021 el va tancar amb més de 91.000 enviaments.

Si se li pregunta a Müller on resideixen les claus de l’èxit ho té clar: La passió i l’entusiasme per allò que es fa, la unió basada en el sentiment d’equip, la flexibilitat i l’excel·lència. “Intento comunicar una visió que motivi a les persones a adoptar noves formes de treball, amb la finalitat de guanyar flexibilitat i rapidesa, procurant una cultura participativa. Això implica també un bon ambient de treball i el reconeixement dels assoliments dels qui formen part de l'equip”, assegura la cofundadora de Manicura24.

El futur de la marca passa pel creixement. "Sempre des d’un enfocament sostenible i adequat a les possibilitats, l’objectiu es seguir creixent, poder seguir creant llocs de treball i, pot ser, també créixer a escala de territori", apunta la cofundadora de Manicura24.