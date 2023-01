Després dels tiberis nadalencs, arriba el punt final: els Reis d’Orient. La nit màgica en què els nens (i no tan nens) van a dormir aviat i sense badar boca a l’espera que els tres mags d’Orient els portin les seves peticions.

El matí del dia 6 se celebra l’últim tiberi, el que posa fi a les últimes (i primeres) festes de l’any. I l’esmorzar-dinar (l’anomenat ‘brunch’, per la contracció de les paraules angleses ‘breakfast’ –esmorzar– i ‘lunch’ –dinar–) està protagonitzat pel tradicional tortell de reis, un dolç típic que als seus orígens –la celebració pagana de les saturnals romanes, que celebraven el final del solstici d’hivern– eren coques rodones farcides de dàtils i i figues.

Dolços actuals

Actualment són, generalment, tortells de pasta de full o brioix decorats amb fruita confitada i ametlles laminades i que poden estar (o no) farcits de crema, nata, xocolata...

L’únic punt en comú és que han de contenir la figureta del rei i una fava seca. La tradició diu que qui trobi la figureta es convertirà en el rei i que qui trobi la fava ha de pagar el dolç.

I això és el que porten els tortells de reis de Mercadona. El supermercat valencià ven cinc varietats d’aquest tradicional dolç, fet de brioix amb mantega, sucre i ou: sense farcit (de 400 grams), amb farcit de crema, de nata o de nata i xocolata (tots, de 800 grams) i sense farcit i sense gluten ni lactosa (apte per a celíacs i al·lèrgics o intolerants a la lactosa, de 370 grams). Tots decorats amb fruita confitada i ametlla laminada.

Consum

I malgrat que aquest any l’OCU (Organització de Consumidors i Usuaris) no li ha atorgat un dels primers llocs, aquest any tornarà arrasar precisament per això, perquè en té per a tots els gustos, fins i tot per a celíacs i intolerants al gluten.

El supermercat valencià aconsella descongelar-lo dins de l’envàs en nevera durant el temps que s’indica a l’envàs, mantenir el producte a temperatura ambient una hora abans de consumir-lo i conservar-lo dins de l’envàs en nevera. A més, recomana consumir-lo abans de 2 o 3 dies des de la seva compra o congelació.

El preu oscil·la dels 5,50 euros que costa el tortell sense farcit de 400 grams als 8,50 euros de les varietats farcides de 800 grams, passant pels 8 euros del tortell de 370 grams sense lactosa ni gluten.