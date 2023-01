Des de fa 10 anys l’<strong>Organització de Consumidors i Usuaris</strong> (OCU) escull quin és el <strong>millor tortell de Reis</strong> per compartir i disfrutar per <strong>Nadal</strong> amb la família i els amics.

Aquest 2023 el millor tortell farcit de nata envasat que es pot trobar de venda als supermercats torna a ser el d’El Corte Inglés.

Per arribar a aquesta conclusió, l’OCU ha comparat nou tipus de tortell de supermercat disponibles des de principis de desembre als establiments.

Etiqueta, greix, aroma i gust

Malgrat que els tortells envasats són més barats i la seva qualitat és poc comparable amb la d’un tortell artesà, la veritat és que la qualitat dels ingredients d’aquest tipus de productes ha millorat significativament, sobretot pel que fa al farcit de nata.

Per localitzar el millor tortell, l’OCU ha avaluat els que es poden trobar a Ahorramás, Alcampo, Aldi, Carrefour, Dia, El Corte Inglés, Eroski, Lidl i Mercadona. Per determinar el tortell de millor qualitat, l’organització ha tingut en compte aspectes com l’etiquetatge, la qualitat del greix, el gust i l’aroma.

D’altra banda, un grup d’experts ha tastat els productes escollits per comprovar la qualitat del gust, la presència de ratlladura o tarongina, la textura de la massa o la cremositat del farcit.

Millors valorats

El tortell d’El Corte Inglés ha sigut el que ha destacat positivament gràcies a la seva textura, el gust suau de cítrics i l’agradable farcit de nata que predomina a l’interior. A més, és el tortell que té la millor qualitat dels greixos utilitzats i l’aspecte qualitat/preu està ben equilibrat (17 euros/kg).

En segon lloc hi ha el tortell del Lidl, en què també s’han utilitzat greixos de bona qualitat, té un gust acceptable i presenta el preu més baix de l’estudi: 7,99 euros/kg.