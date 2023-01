Ja sigui aquelles vegades que un únic radiador no dona l’abast per escalfar els confins d’una habitació o perquè no podem esprémer la calefacció de casa per por que la factura es dispari en temps d’inflació en màxims històrics, el fet de recórrer a senzilles fórmules per aconseguir l’objectiu de fer habitable a una temperatura temperada qualsevol habitació de la nostra llar sempre és benvingut.

És per això que, Albal, una coneguda marca de paper d’alumini ha volgut aprofitar els múltiples beneficis del seu producte estrella per confiar als clients aquest més que útil consell. Folrar una base de cartró amb paper d’alumini i situar-la al voltant del radiador per a una base de cartró perquè la calor s’hi reflecteixi i reparteixi millor la temperatura de cap a cap de l’habitació. Un mètode eficient i barat que ens pot ajudar, sens dubte, a arribar millor a final de mes.