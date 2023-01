No hi ha cuina a la qual no hi hagi cap estri de fusta. Coberts, taules de tallar o espàtules. Per provar el sofregit, remoure l’arròs o tallar el fuet. De tota la vida. Tanmateix, ¿l’estètica i la tradició s’han d’anteposar a la seguretat alimentària? Els experts recomanen rebutjar-los perquè ja no són la millor opció: són d’un material perfecte perquè s’hi assentin tota mena de bacteris i, en conseqüència, poden provocar una intoxicació alimentària.

