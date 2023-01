Tot i que sigui una de les cadenes de supermercats que més ha apujat els preus per la inflació derivada de la guerra d’Ucraïna, no hi ha qui li tussi a Mercadona, que té la quota de mercat més àmplia del sector (25%) i una forta implantació nacional, amb més de 1.600 establiments oberts. La seva popularitat és devastadora, fins al punt que el producte més venut és un que mai t’hauries imaginat. Però no tot és perfecte a la companyia que dirigeix Juan Roig: els estudis que elabora periòdicament l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) també reprova Mercadona pel que fa a categories de productes.

L’OCU ha publicat a la seva revista ‘Compra maestra’ del mes de gener els resultats d’una macroenquesta que han respost 5.415 consumidors, que han valorat els supermercats espanyols i han indicat les diferències entre gairebé 40 cadenes diferents. No suspenen cap establiment, tot i que algunes notes no són les esperades. Promocions i descomptes insuficients És cert que la macroenquesta revela que té el millor assortiment de marca blanca segons els consumidors, que a més valoren positivament la disponibilitat (82%) i la qualitat (80%) dels productes que la conformen. En aquests dos casos, Mercadona presenta la millor valoració de les 39 cadenes analitzades, i supera així per uns quants punts cadenes com Hipercor i El Corte Inglés. Tanmateix, els usuaris de l’OCU suspenen Mercadona a l’hora de parlar de promocions i descomptes. De fet, és l’única empresa que bomba en aquest apartat, ja que el 49% dels consumidors enquestats asseguren que estan satisfets en aquest aspecte, justament quan anar a comprar s’ha convertit en una activitat gairebé de luxe per l’increment de preus. També punxa en l’assortiment de productes Tot i que una de les senyes d’identitat de Mercadona són les marques pròpies, això implica reduir l’assortiment d’articles d’altres empreses. Això no passa desapercebut pels consumidors, que posen una altra taca a la cadena de supermercats valenciana: el 60% dels enquestats estan satisfets amb la varietat de productes disponibles. En concret, empata a la cua amb Dia Market i només Covirán aconsegueix una dada pitjor.