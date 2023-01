El polígon de Forallac i el viver d’empreses Nexes estudien especialitzar-se en l’impuls de noves empreses agroalimentàries. Nexes és un viver d’empreses i centre empresarial situat en el polígon industrial de Forallac, l’objectiu del qual és donar suporta noves iniciatives alimentàries en la seva fase de posada en marxa.

El viver d’empreses Nexes, situat en el polígon industrial de Forallac, ja treballa amb start-ups i petites empreses vinculades al sector agroalimentari. D’allà han sorgit iniciatives com T-Gust o la ginebra Nut. Aquest viver d’empreses i centre de negocis pretén ajudar aquestes empreses a aconseguir els seus objectius oferint-los una àmplia gamma de serveis, com a desenvolupament i innovació empresarial, màrqueting, suport al finançament i tecnologia.

Al viver les empreses poden treballar en un entorn d’incubadora i gaudir de tots els seus serveis, a més d’aprofitar la seva proximitat a les empreses actives en el polígon industrial de Forallac. I és aquets punt fort el que voldrien aprofitar per acabar de desenvolupar el sector industrial del poble.

El parc industrial de Forallac ofereix instal·lacions d’alta tecnologia, excel·lents infraestructures i recursos humans orientats a ajudar les empreses a aconseguir els seus objectius. Tot el recinte ja està degudament estructurat per al seu ús, ja que compta amb un personal altament capacitat i professional; perquè la seva empresa es desenvolupi perfectament, fins i tot en les seves primeres etapes de creixement.

Malgrat que es va crear el 2002, és un polígon que compta amb tecnologies avançades a d’altres indrets. Un dels exemples és l’enllumenat que ja fa més d’un any i mig que es va canviar a leds per estalvi energètic. D’aquesta manera les empreses ubicades en aquet sector no han patit tant l’impacte de la pujada de l’energia.

Per altra part, el fet que aposten per fer néixer i créixer les empreses dins del mateix polígon garanteix arrelament empresarial pel futur. Ara mateix ja són poques les naus del polígon que estan buides, però encara hi ha espai per créixer donat que si que es poden trobar solars buits per edificar.

A més, la innovació tecnològica va fer que el viver d’empreses de Forallac incorporés dues noves empreses en plena crisi per la covid-19 i mantingués les que tenia. El gerent de Nexes, Quim Gudayol, assegura que durant el confinament van estar treballant «més que mai». Una dels claus va ser adaptar-se a les necessitats de les empreses i renunciar a cobrar mentre hi haguessin restriccions de mobilitat.