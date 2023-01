Els <strong>batuts de proteïnes</strong> són un suplement cada vegada més utilitzat per aquelles persones que van al gimnàs a la recerca de <strong>muscular </strong>per aconseguir un <strong>canvi físic</strong>. No obstant, hi ha alternatives al tradicional derivat del sèrum de llet. Segons el lloc web de Men’s Health, una d’aquestes opcions són les proteïnes <strong>veganes</strong>, batuts postentrenament baixos en sucres que contribueixen a una dieta <strong>sanay <strong>equilibr</strong></strong><strong/>ada.

Així mateix, tal com destaquen des del mitjà esmentat, aquest tipus de productes poden consumir-se sense necessitat d’estar vinculat a l’àmbit esportiu o de l’activitat física. Un altre aspecte destacable, més enllà dels batuts i les farinetes, són els aliments que inclouen aquest tipus de proteïnes: pèsols, cigrons, arròs, bròcoli o fruita seca són només alguns exemples de menjar inclòs dins d’aquesta categoria. ‘Veganos vs carnívoros’: ¿qui contamina menys? Multitud d’avantatges Les <strong>farinetes</strong> o ‘porridges’ són un plat senzill que combina flocs de civada amb cereals, llet o altres ‘toppings’. Aquesta barreja, rica en fibra, és apta tant per a persones <strong>veganes</strong> i <strong>vegetarians</strong> com per a aquelles que mengen carn i peix. Per la seva banda, els batuts de proteïnes en pols de sabors barrejades amb llet o aigua són l’altra gran alternativa a l’hora d’esmorzar, berenar o elevar el consum proteic en qualsevol moment del dia. Els ‘shakes’ poden obtenir-se, també, afegint civada en pols o qualsevol altra manera. D’aquesta manera, siguis esportista o no, s’aconsegueix un consum ric en proteïnes i fibra, sota en sucres i greixos, amb sabors naturals i, sobretot, de fàcil preparació.