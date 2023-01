La guerra contra el plàstic disposa d’un nou instrument des de l’1 de gener del 2023. El Govern ha creat un nou impost sobre els envasos de plàstic no reutilitzables amb l’objectiu de reduir-ne l’ús. L’impost tindrà caràcter indirecte i gravarà amb 0,45 euros per quilogram la seva fabricació, importació i adquisició intracomunitària quan hagin d’utilitzar-se al mercat espanyol.

D’aquesta manera, són ja diverses les companyies que han començat a aplicar l’impost al plàstic a tota la seva gamma de productes, després que el Govern tirés endavant la Llei 7/2022, de 8 d’abril, que grava tots els envasos de plàstic no reutilitzables, amb la qual l’Executiu pretén recaptar uns 500 milions d’euros. Burger King o McDonald’s han començat a cobrar als seus clients un cèntim per cada producte de plàstic no reutilitzable que s’emportin amb la seva comanda, com ara la tapa que cobreix els refrescos o l’envàs al qual es transporten les salses.

També han decidit aplicar-ho de la mateixa manera altres cadenes com Tim Hortons o Popeyes. Les begudes amb envàs, els sobres de quètxup o els envasos que serveixen de tapa per a les salses són alguns dels materials afectats.