La neteja de les finestres és una de les tasques més molestes a les llars, sobretot per la dificultat afegida de treure la brutícia que s’acumula en les guies i que és de difícil accés. A continuació t’expliquem una manera molt eficaç de solucionar aquest problema.

Només necessites dos ingredients, el vinagre blanc i el bicarbonat de sodi per facilitar molt la tasca. En primer lloc, repartirem el bicarbonat per tota la superfície de les guies, per després afegir un raig generós de vinagre.

Tot seguit, cobrirem les guies amb paper absorbent abans d’afegir un nou raig de vinagre. Després d’esperar una mica, es pot retirar el paper absorbent i posar una mica de líquid netejavidres per facilitar la tasca de retirar les restes de brutícia, preferentment amb un raspall. Per ser encara més efectiu, pots fer servir una esponja vileda en la qual efectues uns talls, que tenen la distància entre si que tenen les ranures de la finestra o la porta, de manera que al passar l’esponja per la superfície arrossegarà amb molta més facilitat tota la brutícia que hi hagi.