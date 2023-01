La celebració de la Festa de la Primavera o Any Nou al <strong>calendari xinès</strong> el 22 de gener, que donava la benvinguda a l’<strong>Any del Conill</strong>, pot ser una bona excusa per acudir al <strong>supermerat</strong> i adquirir productes d’aquest i d’altres països asiàtics. Els últims anys, la cuina del continent oriental s’ha popularitzat a Europa, on menjars com el sushi o els fideus són cada vegada més freqüents, tant a les cartes dels <strong>restaurants</strong> com als rebostos de les llars.

No hace falta que me deis las ASIAS por avisaros 😉 pic.twitter.com/ZybgsqcmbH — Lidl España (@lidlespana) 19 de enero de 2023 Malgrat que la cadena de distribució <strong>Lidl</strong> ja va celebrar una setmana amb aquesta temàtica, durant la qual va agrupar els seus articles de menjar <strong>xinès</strong> en una mateixa secció, els establiments de la firma alemanya continuen oferint productes <strong>econòmics</strong> de tot tipus. A continuació, pots trobar una llista amb 20 aliments de la marca <strong>Vitasia</strong> disponibles als establiments de Lidl per menys de dos euros: Arròs per a sushi: 0,89 euros

Barreta de sèsam: 0,69 euros

Curri en pols: 1,99 euros

Espècies en esprai: 1,29 euros

Espècies asiàtiques: 0,79 euros

Galetes de la sort: 1,49 euros

Mango en rodanxes: 1,29 euros

Pa de gambes: 1,29 euros

Salsa tailandesa: 1,19 euros

Salsa de soja: 1,19 euros

Salsa de xili dolça: 1,49 euros

Salsa wok: 1,49 euros

Te verd: 0,99 euros

Vinagre d’arròs: 1,49 euros

Rave japonès: 1,49 euros