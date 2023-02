Els microones ens arreglen la vida moltes vegades. Pràcticament tothom en té un, ja que ens permet esmorzar ràpidament i, a més, podem escalfar i descongelar menjar.

Tot i això, si no coneixem alguns truquets és possible que ens sigui una mica complicat netejar-lo, sobretot per ser un lloc tan tancat. A més, és molt important saber netejar-lo bé ja que el pas de menjar fa que pugui proliferar l'aparició de fongs i altres aliments.

Per això us portem un truc realment senzill perquè puguem netejar el microones sense cap mena de problema. Com ho podem fer? Doncs és molt senzill, simplement hem de tenir un bol amb aigua i llimona.

Agafa la llimona, parteix-la per la meitat i esprem el suc a l'aigua, després deixa també la llimona dins. Pot semblar una ximpleria però si ho poses a bullir dins del microones, el vapor que deixi anar permetrà que surti tota la brutícia i a més tindrà un efecte que deixarà una bona flaire dins seu.

Semblarà que ho ha netejat un professional amb productes de neteja.