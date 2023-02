Les vivendes són plenes d’elements d’acer o altres aliatges, objectes que majoritàriament solen estar cromats. Estem parlant, per exemple, d’aixetes, olles, nanses d’armaris o neveres.

Raspar-los per eliminar-ne la calç i l’òxid no sol ser bona idea, perquè t’arrisques a ratllar-los.

Una altra opció és comprar productes per netejar-los, però no sempre resulten adequats o poden ser costosos.

Fórmula universal

Tanmateix, hi ha una fórmula per netejar l’òxid que serveix per a gairebé tots els metalls. Es tracta de netejar l’objecte amb aigua corrent i, sense fregar, treure-li la pols i estovar la brutícia que pugui tenir incrustada.

Posteriorment, es barreja en un recipient aigua temperada i vinagre a parts iguals. I quan es té el líquid es passa per sobre amb un drap suau, es deixa actuar durant una mitja hora i es neteja amb aigua freda. Després, s’eixuga amb un drap net i suau que no deixi restes.

En remull

Una altra opció és utilitzar sabó neutre –de ph neutre– i aigua destil·lada temperada. El modus operandi és el mateix: deixar-ho en remull al voltant de mitja hora i assecar-ho amb compte.

Finalment, el bicarbonat és un altre gran aliat de neteja, útil per a moltes coses; també, per a la neteja de l’òxid. Es pot barrejar amb aigua i posar la barreja als objectes, i cal deixar-ho actuar tota la nit. L’endemà, es raspalla amb aigua i es frega fins que l’òxid es vagi eliminant. És una bona opció per a elements de metall més petits com eines, per exemple.

També hi ha estris o altres objectes de cuina que es poden netejar amb bicarbonat i aigua oxigenada. Si a la paella o a algun altre estri de cuina comença a aparèixer òxid, s’hi aplica una pasta amb bicarbonat i unes gotes d’aigua oxigenada. Es cobreix amb una mica de plàstic i es deixa reposar mitja hora. Després, es neteja tot amb un drap de microfibra i es banya bé.

Però hi ha un truc que triomfa a TikTok i que és perfecte per treure aquest òxid de manra fàcil i sense fregar ni ratllar res. Es tracta d’un truc que, a més, és molt barat: consisteix a agafar una llimona, partir-la per la meitat i afegir-hi bicarbonat. Amb aquesta pasta, es frega la superfície que volem desoxidar.