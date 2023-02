La cadena alemanya de supermercats Lidl compta amb un ampli catàleg de postres i productes dolços que asseguren el plaer dels seus clients. Entre els delits que es poden trobar a les prestatgeries d’aquests establiments hi ha els ‘muffins’ Oreo, recentment incorporats a Espanya.

Per si les famoses galetes negres amb crema blanca al mig no fossin suficient, la firma nord-americana ha estès la seva recepta a altres formats, entre els quals destaquen les magdalenes. Així doncs, aquests ‘cupcakes’ recoberts de galeta i farcits de crema són la nova adaptació per la qual aposta Lidl, on també es poden trobar dònuts amb els mateixos ingredients. Cal destacar que cada capsa es ven per 1,99 euros i n’inclou dues unitats.