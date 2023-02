Hi ha viatges que s’han de fer un cop a la vida i el Japó n’és una d’aquestes destinacions. Al país del sol naixent la tradició i la modernitat més disruptiva s’uneixen en una experiència única. La història, la cultura i gastronomia, entre d’altres, són alguns dels al·licients que el converteixen en una destinació que atreu cada any a milions de turistes, sobretot, a aquells que ja són fans de la cultura japonesa.

I no hi ha un millor moment per visitar el Japó que a la primavera. El país del sol naixent viu aquesta època com una de les més especials de l’any amb un munt de tradicions i activitats. I una de les imatges més conegudes internacionalment és la de la floració dels cirerers, un esdeveniment molt important pels japonesos.

Què és el ‘Hanami’? L’època que tenyeix el Japó de rosa

La flor del cirerer o 'sakura' representa la innocència, la senzillesa, la bellesa de la natura... Però la cultura japonesa va més enllà i relaciona la 'sakura' amb el caràcter efímer de la vida. Al Japó també es vincula aquesta flor amb els samurais. La vida d'aquests guerrers era curta, però intensa, com la flor del cirerer i la tradició apunta que tots els samurais plantaven un cirerer davant de casa seva abans de marxar a lluitar.

La floració del cirerer, com ja hem dit, és un dels moments més important de l’any pels japonesos i una tradició molt lligada a la seva cultura. La floració es produeix entre els mesos de març i d’abril, tenyint el país d’un color rosaci molt característic i deixant una imatge digna de postal.

Al voltant d’aquest esdeveniment va sorgir el ‘hanami’, que traduït al català significa observar les flors. Aquest costum reuneix a famílies, grups d’amics i, inclús empreses, en parcs i espais on estiguin florint els cirerers per fer un pícnic i observar la bellesa de les 'sakura'. A Tòquio, per exemple, un dels espais més emblemàtics on se celebra el ‘hanami’ és al parc de Yoyogi.

Set visites indispensables al Japó

Però més enllà del ‘hanami’, el Japó ofereix als seus visitants un munt d’atractius. Eurovacances, una agència especialitzada a dissenyar experiències úniques a tots els continents, organitza viatges en grup des de fa 17 anys al país del sol naixent. En aquest sentit, des de l’agència ofereixen una proposta única per conèixer a fons el Japó amb activitats molt interessants:

La moderna Tòquio

Òbviament, un viatge al Japó ha de tenir una parada obligatòria a Tòquio. Visitar els seus principals miradors i temples, passejar per l’esplanada del Palau Imperial i el santuari Meiji o navegar en vaixell pel riu Sumida són algunes de les activitats per les quals aposten des d’Eurovacances.

A tot això cal sumar passejades per llocs emblemàtics com Shibuya o Shinjuku, dues zones amb grans atractius d’oci i comercials, o visitar la famosa torre de Tòquio.

Dormir en un ‘Ryokan’ al mont Koya

El mont Koya és un dels indrets més importants del budisme al Japó. Allà s’hi troben, entre d’altres, el temple de Kongobuji, el més important del budisme shingon, o el mausoleu de Kukai, el seu fundador. Un lloc sagrat que ofereix un munt d’espais d’alt valor històric i arquitectònic.

Però si voleu viure una veritable experiència japonesa, dormir a un ryokan n’és una de molt especial. Eurovacances, proposa fer-ho en un monestir al mont Koya. Aquest tipus d’allotjament és la màxima expressió de la cultura japonesa. Terres amb tatami, futon per dormir, taules baixes, jardins i gastronomia típica de la zona.

L’illa sagrada de Miyajima

Situada a la badia d’Hiroshima, l’illa de Miyajima és un altre dels espais sagrats del Japó. Concretament, destaquen els seus temples xintoistes i, concretament, el santuari d’Itsukushima amb el seu impressionant torii –portal - flotant. L’indret també compta amb uns paisatges majestuosos com el mont Misen, des d’on es pot contemplar la badia sencera.

Kyoto i la història del Japó

Kyoto va ser la capital del Japó entre l’any 794 dC i el 1868, moment en què l’emperador va decidir canviar-la per Tòquio. Fruit d’aquest paper, la ciutat és el millor tresor de la història japonesa. Els palaus imperials, els jardins de la vila imperial Shugaku-in i els aproximadament 2.000 temples de la ciutat transporten als seus visitants al passat daurat del Japó.

Hi ha visites indispensables com, per exemple, el santuari Fushimi Inari amb el seu túnel de torii. El passeig del Filòsof amb els seus 2 km és una ruta que val la pena recórrer a peu i, durant la primavera, permet gaudir del ‘hanami’ en el seu màxim esplendor. També valen la pena el pavelló Daurat o el temple Kiyomizu-dera.

Kanazawa i els samurais

Kanazawa és la segona ciutat que cal visitar al Japó per conèixer la seva història. Es tracta d’una ciutat molt vinculada als samurais i a les geishes que, a més a més, ha conservat meravellosament l’esplendor del període Edo. El castell de Kanazawa és un dels monuments més impressionants de la ciutat i els jardins de Kenroku són uns dels més macos del país del sol naixent.

Però, tal com dèiem, la ciutat estava molt vinculada amb els samurais i les geishes. En aquest sentit, cal visitar el districte de Nagamachi amb les antigues cases dels famosos guerrers japonesos, i el districte d'Higashi Chaya-gai, on durant el segle XIX les geishes eren les grans protagonistes.

Pujar al mont Fuji

El mont Fuji és una de les imatges més icòniques del Japó i el seu pic més elevat amb 3.800 metres d’altura. També es tracta d’un indret amb valor espiritual i cultural. Una de les millors activitats que s’hi poden dur a terme en una visita al Japó és pujar-hi. Eurovacances us porta fins a la cinquena estació, des d’on es pot gaudir d’unes impressionants vistes.

La naturalesa i els temples del Parc Nacional de Nikko

El Parc Nacional de Nikko és una de les visites indispensables si es fa un viatge al Japó. Es tracta d’un indret on la naturalesa i el patrimoni s’uneixen per oferir una experiència meravellosa. L’espai compta amb 103 temples i santuaris que es poden visitar fàcilment. Entre aquests, destaca el santuari Toshogu, mausoleu de Tokugawa Leyasu, i que té una pagoda amb cinc pisos.

