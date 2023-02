El <strong>termos</strong> és un acompanyant habitual de les persones que matinen i acudeixen al seu lloc de treball amb reserves de <strong>cafè</strong> o te. Amb el pas del temps, l’ús d’aquests recipients pot provocar el seu desgast i l’aparició de taques, per la qual cosa és important <strong>netejar-los</strong> adequadament per conservar-los en bon estat.

Tot i que n’hi hauria d’haver prou d’utilitzar aigua calenta i <strong>sabó</strong> per rentar el flascó de buit, hi ha altres <strong>trucs</strong> menys coneguts que poden aconseguir els mateixos resultats. Les closques d’<strong>ou</strong> poden ser un recurs tant desconegut com eficient en aquest sentit.

Assecar, triturar i agitar

El primer pas que cal fer és pelar els ous i deixar que les closques s’eixuguin al sol. D’aquesta manera, s’aconsegueixen eliminar les possibles restes de clara o rovell. Una vegada eixutes, s’han de triturar les closques per introduir-les al termos ple d’aigua calenta. Amb l’ampolla tapada, només faltarà agitar-la durant un parell de minuts i deixar-la en remull entre 10 i 15 minuts. El resultat final esperat s’obtindrà al buidar el recipient i netejar-lo amb un drap.

Així mateix, hi ha altres vies més recurrents per conservar aquests envasos. El suc de <strong>llimona</strong>, el <strong>vinagre</strong> o el gel i la sal són només alguns dels ingredients habituals en aquest tipus de tasques, en què utilitzar productes químics o naturals, a més de l’aigua, permet arribar a millors resultats en la neteja.