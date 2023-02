Un microones es pot netejar amb un drap humit o una esponja suau amb aigua tèbia i una mica de detergent suau. Assegura’t d’eixugar-lo bé després de netejar-lo per evitar taques i pudors. És important no utilitzar productes abrasius o productes químics forts per evitar fer malbé la superfície del microones.

Però, ¿com es netegen aquests draps o esponges? Es poden posar a la rentadora per netejar-los, sobretot els draps bruts. Però o es té una gran quantitat de draps o es fa una rentadora diària, que no resulta gaire ecològic ni econòmic.

Però si no vols gastar tant i t’obsessiona la desinfecció, diversos estudis incideixen que el microones és ideal per esterilitzar aquestes esponges o baietes que es fan servir per netejar la vaixella o altres estris de cuina. N’hi ha prou amb quatre minuts de funcionament a màxima intensitat per matar el 99 per cent dels bacteris, virus o paràsits, així com espores que s’amaguin a les esponges.

Draps bruts

Quant als draps, en general és una mala idea posar draps bruts al microones perquè poden causar incendis. Els draps bruts poden tenir restes de greix i oli, que poden arribar a encendre’s dins el microones. A més, els materials dels draps poden ser inflamables o emetre gasos tòxics si s’escalfen.

Però hi ha una fórmula segura per netejar-los amb el microones. Consisteix a posar aigua i sabó i, en cas que no se’n vagi la brutícia, afegir-hi vinagre blanc –amb compte si el drap és de color– o suc de llimona. Un cop marxin les taques i amb els draps ben escorreguts, es fiquen dins una bossa apta per al microones i, sense tancar, es posen a màxima potència uns 90 segons.

Passat aquest temps, es treuen els draps de la bossa amb compte de no cremar-se i es deixen refredar. Posteriorment, es fiquen en un recipient amb aigua freda per treure les restes de sabó.

Si encara hi ha rastre de brutícia, es torna a repetir el procés.