La guerra contra el plàstic compta, des de l’1 de gener del 2023, amb un nou instrument. El Govern ha creat un nou impost sobre els envasos de plàstic no reutilitzables amb l’objectiu de reduir-ne l’ús. L’impost tindrà caràcter indirecte i gravarà amb 0,45 euros per quilogram la seva fabricació, importació i adquisició intracomunitària quan hagin de ser objecte d’utilització al mercat espanyol.

D’aquesta manera, són ja algunes les companyies han començat a aplicar l’imposat al plàstic a tota la seva gamma de productes, després que el Govern tirés endavant la Llei 7/2022 del 8 d’abril que grava tots aquells envasos de plàstic no reutilitzables, i amb la qual l’Executiu pretén recaptar uns 500 milions d’euros. Burger King és una de les que, a més, ha començat l’any cobrant als seus clients pels sobres de quètxup que solen acompanyar cada consumició. La companyia continua entregant una bossa per cada producte calent, però ha implantat un recàrrec de 5 cèntims per cada sobre addicional de la popular salsa vermella.

Els responsables de Burger King han detallat en quina línia han pres la decisió de cobrar els sobres. I, segons la companyia, respon a la seva manera de «contribuir a la lluita contra el desaprofitament alimentari», diuen des de Restaurant Brands Iberia (RBI). «El quètxup il·limitat no tenia sentit perquè s’acabava malgastant molt producte, és una cosa que hem comprovat i que havíem d’aturar», han afegit. A més, «si el client desitja més quantitat de quètxup pot sol·licitar-ho a un preu molt baix, i així es fomenta una compra conscient del producte», precisen.