Passar una crisi sentimental o trencar amb la parella són fets quotidians i normals en el desenvolupament de cada persona. Travessem cicles on hem d’assumir que res no tornarà a ser com abans.

No hi ha marxa enrere en gaires situacions, però en d’altres hi ha esperança: arreglar els problemes d’una parella és possible. Aplica aquests 8 trucs i veuràs com es torna a encendre l’espurna de l’amor.

Un procés de dol

Quan apareix una ruptura o la parella es distancia, els sentiments que apareixen són similars alsprocessos de dol. Sentim buit, sensacions de pèrdua i visió negativa sobre el futur. Apareix la tristesa, l’apatia i les alteracions de la son i de la gana.

Aquesta etapa pot arribar a crear alteracions emocionals en la persona, com l’ansietat, la depressió i la baixa autoestima. Tot i això, no sempre és definitiu, ja que es pot recuperar l’amor i reconquistar la parella.

Reviu l’amor

Per aconseguir revifar l’amor has de tenir en compte8 punts imprescindibles:

1. Temps. Les dues parts necessiten temps i espai per reformular la situació. Algunes emocions negatives han de ser acceptades i digerides. Una vegada aconseguit aquest espai, podem començar la reconquista. Un període sense contacte i sense comunicació suavitza la situació.

2. Mostra interès. No esperis que l’altra persona sigui la primera a contactar. Hi ha un sentiment molt comú d’esperar que sigui l’altre qui faci el primer pas com a mostra d’interès. Amb això, no sempre l’encertem, hi ha moltes variables en joc. De tota manera, és un bon acte que siguis tu qui faci el primer pas.

3. Pregunta a l’altre. Una vegada que hem deixat passar temps, hem de saber si l’altre està interessat a intentar recuperar la relació.

4. Analitza cada error. Comença per tu mateix, per tot allò que no vas fer bé. En cas contrari, no assumirem responsabilitats i acabarem culpabilitzant l’altre.

5. Millora la teva actitud. Malgrat que la situació és dolorosa, el victimisme i inundar l’altre amb sentiments negatius acaba portant mals resultats. L’actitud ha de ser oberta i basada en la cooperació i l’aprenentatge mutu.

6. Torna al passat. Basar-nos en el que teníem al principi de la relació ens ajudarà. Connecta amb aquells elements presents quan l’altre es va sentir atret per tu. Aquesta tornada al passat revifa l’amor i desperta emocions positives en la parella.

7. Sigues sincer. A l’analitzar els errors que tu mateix vas cometre,també els hi has de comunicar a l’altre. D’aquesta manera, sereu més conscients de les coses que van fer que tot sortís malament. També demostres empatia, comprensió i predisposició a solucionar i corregir tot el que no va funcionar.

8. Constància. Persisteix a solucionar els problemes i a mantenir el contacte. Demostra que de veritat vols reviure les bones experiències. Per fer-ho, mantén la constància i intenta augmentar l’aprenentatge i la capacitat d’autocrítica.

De vegades les parelles arriben a punts irreparables. Influeixen infidelitats, toxicitat o incompatibilitat en la convivència. Assumir-ho, acceptar-ho i deixar anar l’altre és la millor solució en aquests casos. L’amor val la pena, però no en tots els casos.

* Ángel Rull, psicòleg clínic