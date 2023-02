Durant la pandèmia per covid, hi va haver escassetat de paper higiènic. Tot i que el també anomenat rotllo higiènic o rotllo de paper de WC no té cap efecte sanitari ni preventiu contra el coronavirus, experts en hàbits de consum assenyalen que, al ser un producte d’higiene, comprar-lo fa que la gent se senti més alleujada davant una situació de crisi.

D’altres afirmen que, com que la seva absència a les prestatgeries es nota més a causa que fa molt embalum, la gent reacciona comprant-ne més. Segons apunten els psicòlegs, representa el control, perquè s’utilitza per ordenar i netejar. Ficar paper higiènic a la nevera: el secret simple però efectiu que cada vegada coneix més gent Sigui com sigui, sembla que aquesta moda ja ha passat i els consums d’aquest bé s’han regularitzat. Però llavors vam aprendre com d’important que era el paper higiènic. Invent xinès I és que és una cosa que es pot utilitzar per portar a terme nombroses funcions a la llar, a part d’aquesta per a la qual va ser creada fa milers d’anys a la Xina. Amb aquest truc enginyós ja no malgastaràs més paper higiènic El paper higiènic és més o menys similar, independentment de la marca. N’hi ha amb més capes o menys, cosa que en modifica el gruix. I també n’existeixen de perfumats i amb dissenys diferents, per donar un toc de color als lavabos. No obstant, si ets dels que compra paper de vàter corrent, hi ha una cosa que li pots afegir per donar-li un toc diferent i una aroma agradable. Es tracta d’afegir-li unes gotetes de suavitzant per a la roba. Pots escampar-lo amb un cotó. Amb això, aconseguiràs que faci molt bona olor i fins i tot que adquireixi una suavitat extra quan s’eixugui.