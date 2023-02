Les dietes equilibrades de vegades requereixen un esforç extra a l’hora de menja aliments menys desitjables que d’altres. Segurament, els aliments que més difícil ho posen en aquest sentit, sobretot per als més petits, són les verdures El gust i l’aspecte d’algunes hortalisses fa tirar enrere moltes nens i nenes, que prefereixen receptes menys saludables.

No obstant, Mercadona intenta ajudar els pares d’aquests infants en la difícil tasca d’aconseguir que adquireixin una alimentació variada: «La pròxima vegada que et diguin que menjar verdures és avorrit o insípid, prepara’ls uns triangles de pasta fil·lo amb bròcoli i ricota, una coliflor gratinada o qualsevol altra de les nostres receptes», ha publicat la cadena de supermercats valenciana.

Amb bròcoli o coliflor

Tal com recull la companyia de distribució d’aliments a la pestanya Consells del seu lloc web, existeixen receptes molt variades que utilitzen bròcoli i coliflor om a ingredients principals. D’una banda, els triangles de pasta fil·lo amb bròcoli i ricota, les hamburgueses de bròcoli amb pesto de bròcoli i el risotto amb bròcoli, anacards i tomàquets secs són alternatives ideals per als qui repudien les verdures per la forma que tenen.

Altres opcions són plats com la coliflor gratinada amb beixamel, noodles amb coliflor, soja, mel i cacauets o coliflor estofada amb costelles de porc; plats que, pel seu aspecte, criden més l’atenció de nens i nenes a qui no els agrada la verdura o simplement es neguen a tastar-la.