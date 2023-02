És molt complicat mantenir una dieta saludable si es té el temps just per cuinar i acabem alimentant-nos de menjars preparats. Al mateix temps, en moltes ocasions tampoc llegim l'etiquetatge dels aliments que consumim.

La majoria dels aliments que consumim que no són gens saludables són: la brioixeria industrial i els aliments ultres processats. Per tant, et mostrem aquells productes que cal consumir amb moderació i no excedir-se d'ells.

Patates fregides amb pell

És una de les novetats més recents de Mercadona. Aquestes patates fregides congelades han sortit al mercat especialment per a cuinar-les amb la fregidora d'aire i tot i que pugui semblar que en cuinar-les d'aquesta manera, siguin saludables, no ho són pas. Contenen mes d'un 11% d'olis de mala qualitat, un 5,5% de greixos per 100 grams de producte i un 25% d'hidrats de carboni per cada 100 grams de producte. A més, són un producte processat que ja s'ha precuinat anteriorment amb oli.

Napolitanes crema de cacau Hacendado

Un producte que és molt habitual en moltes llars. Aquest dolç conté més de 17 additius i gran quantitat d'oli de palma. Els sucres i els greixos constitueixen el 75% de la seva composició, que aporten 450 calories per cada 100 grams de producte.

'Tortitas' d'arròs

Es tracta d'un producte ultraprocessat, conté dos additius que són lecitines i té una valoració nutricional mitja segons NutriScore. Conté 2,8 grams de greixos i 1 gram de sucre per cada 100 grams.