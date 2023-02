L'acumulació de calç perjudica les aixetes de la llar. Les de la cuina i el bany han de ser netejades de manera periòdica per evitar que es perjudiqui el material i acabin oxidant-se. Inclús, a vegades, per deixadesa l'aspecte en el qual acaben ens poden fer pensar que el millor és canviar-les per unes de noves, perquè l'oxidació que tenen a simple vista no és acceptable.

L'usuària de TikTok coneguda pels seus trucs de neteja per a la casa @yolandavaquitay, amb gairebé un milió d'usuaris en aquesta xarxa social, ha mostrat en un vídeo la millor forma per deixar l'aixeteria com nova. Ella mateixa prova dos mètodes diferents i comprova que el truc d'emprar pasta de dents no funciona o almenys no obté el resultat esperat. També reconeix que en una altra ocasió va emprar quètxup i tampoc va quedar satisfeta. No obstant això, existeix una combinació entre productes que solem tenir a casa i que són fàcils d'adquirir: la llimona combinada amb el bicarbonat.

Entre els usuaris que comenten la publicació, que no ha trigat a viralitzar-se, també avalen aquest truc. “Genial... certifico que sí que funciona. Ho vaig fer i els resultats van ser waoooo”, afirmen. La veritat és que tot i que les aixetes en qüestió apareixen a l'inici del vídeo repletes de calç i òxid, al final apareixen lluents.

Per portar aquest truc a la pràctica només necessites una llimona. Es parteix per la meitat i es posa sobre la polpa bicarbonat, generant una escuma que serà la que actuï sobre l'òxid en qüestió. Posteriorment, pots passar un drap humit o un raspall suau per no ratllar la superfície i veuràs com l'aspecte de l'aixeta fa un gir de 180 graus. L'àcid de la llimona, combinat amb el poder del bicarbonat, un dels grans aliats en la neteja de la llar, dona uns resultats garantits atenent aquesta usuària, que ha portat aquest consell a la pràctica.

Si ho prefereixes, una altra usuària apunta que la sal pot ser un bon substitut del bicarbonat. Per això has de cobrir amb sal la superfície de l'aixeta que s'hagi vist afectada per l'òxid, esprement a continuació una llimona per la zona afectada i deixant reposar la barreja. Després d'un parell d'hores, frega-ho amb l'ajuda d'un raspall i aclareix amb aigua.