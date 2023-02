El cafè és una beguda imprescindible per a moltes persones que miren de pal·liar la son al matí o mantenir-se despertes al llarg de tot el dia. Per això, ja sigui com a esmorzar o després del dinar, és freqüent consumir una dosi de cafeïna en algun moment de la jornada.

No obstant, contràriament al que pugui semblar, beure cafè abans de la migdiada no només no afecta el son, sinó que contribueix a despertar amb més energia. Així ho va establir un estudi publicat per la revista Clinical Neurophysiology, on un grup de científics japonesos van assegurar que el que es coneix com a ‘coffee nap’ (‘migdiada cafè’ en espanyol) pot resultar realment beneficiós per a la salut.

Somnolència i alt rendiment

La investigació va demostrar que consumir una tassa de cafè abans de la migdiada no afecta el son i, a més, augmenta l’energia al despertar. Per deixar constància d’això, tres investigadors japonesos van sotmetre deu subjectes a cinc condicions experimentals: només migdiada, consumir cafeïna i migdiada, migdiada i llum al despertar (estar exposat a alta lluminositat durant un minut just després de despertar), migdiada i rentat de cara, i finalment, sense descans.

Es pot destacar que tots aquests descansos es van prendre a les 12.40 hores i les tasques de la fase experimental van consistir en 15 minuts de treball informàtic abans de dormir i una altra hora al despertar. Tal com indiquen els resultats, la condició de ‘cafeïna + migdiada’ va ser la més efectiva de totes per combatre la somnolència i obtenir un alt rendiment, amb efectes que es van prolongar fins i tot una hora després del despertar.

Efectes del cafè

La raó que s’amaga darrere d’aquests inesperats efectes és que el cafè no actua de forma immediata sobre el nostre organisme. Mentre es dorm, el cervell elimina de forma natural l’acumulació d’adenosina, una substància que provoca la sensació de cansament i son.

Es calcula que la cafeïna triga una mitja hora a actuar de la mateixa manera, així que fer una migdiada d’uns 20 minuts pot ser una manera ideal de potenciar l’impacte del cafè i despertar amb més energia.