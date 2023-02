L’enciam és una verdura consumida a tot el món pels seus beneficis per a la salut i la facilitat d’incorporar-lo com a ingredient en diferents receptes. No obstant, moltes vegades no s’utilitza una tija sencera per a l’elaboració d’un plat, de manera que no queda més remei que guardar-lo a la nevera.

Per aconseguir que la planta es mantingui fresca i cruixent durant més temps, la usuària de TikTok Delicious Martha ha compartit un consell que no ha tardat a tornar-se viral. El truc, tant senzill com eficient, consisteix a embolicar l’enciam amb paper d’alumini abans de ficar-lo a la nevera. #aprendecontiktok #cocina #cocinafacil #tiktokespaña #tips #tipscocina #tipsdecocina #trucoscocina #trucosparacocina #kitchenhacks #hacks ♬ 3:03 PM - しゃろう @deliciousmartha 6 tips de cocina (parte 5) #deliciousmartha Enciam ja tallat Cal destacar que el truc del paper d’alumini només serveix per als enciams que encara no s’han utilitzat. En cas que ja estigui tallat, una bona manera de conservar l’enciam fresc és introduir-lo en un recipient hermètic de vidre. Abans de tancar-lo, se n’ha de cobrir el contingut amb paper de cuina absorbent sec i, més tard, assegurar-se que la tapa no hi deixa entrar aire. Amb aquests tres simples passos, el paper absorbirà la humitat, que no actuarà sobre l’enciam, i així es mantindrà el producte fresc. És important remarcar que, precisament, és l’excés d’humitat el que provoca el desgast d’aquesta i d’altres plantes al guardar-les a la nevera, de manera que absorbir-la amb un material tan accessible com el paper de cuina es pot convertir en la millor via per allargar la ‘vida’ de l’enciam.