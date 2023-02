La bugada és una feina de casa tant esgotadora com necessària. Per aconseguir el màxim rendiment a l’hora de <strong>rentar </strong>la roba, hi ha diferents <strong>trucs</strong> que cal tenir en compte, els quals serveixen per treure més partit a cada programa de rentada i, sobretot, contribueixen a allargar la vida útil de les peces.

Tot i que pugui semblar que la <strong>rentadora</strong> només actua en benefici de la roba, el cert és que, a més d’eliminar-ne taques, també la desgasta. Això es deu a les petites descàrregues que es produeixen per la fricció durant el centrifugat, les quals causen <strong>danys</strong> mínims, però irreversibles, sobre els productes tèxtils que es troben dins del tambor. Per sort, hi ha una manera ràpida i senzilla de solucionar aquest problema. Així és el truc de les pilotes de tennis: ja no veuràs més borrissols a la rentadora Paper d’alumini L’electricitat estàtica que es genera durant la rentada, sobretot en electrodomèstics o programes que utilitzen poca aigua, pot suposar un contratemps a l’hora de mantenir en bon estat de la roba. Aquesta acumulació de càrrega elèctrica atrau borrissols i altres elements cap a les peces, que pateixen el desgast al seu teixit o perden el seu aspecte original. @veral_oficial Col·loca paper d’alumini a la rentadora... #trucosdelimpieza #tipdelimpieza #tipshogar #hogarlimpio #ropalimpia ♬ La Bachata – Manuel Turizo Amb tot, n’hi ha prou d’introduir tres boles de paper d’alumini al tambor de la rentadora perquè aquestes absorbeixin l’energia i protegeixin les peces de possibles perjudicis. D’aquesta manera, s’aconsegueix allargar la vida útil de la roba i, a més, es poden reutilitzar les boles a les rentades següents.