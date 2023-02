L’<strong>enciam</strong> és una verdura consumida a tot el món pels seus beneficis per a la <strong>salut</strong> i la facilitat d’incorporar-lo com a ingredient en diferents receptes. No obstant, moltes vegades no s’utilitza una tija sencera per a l’elaboració d’un plat, de manera que no queda més remei que guardar-la a la <strong>nevera</strong>.

Per aconseguir que la planta es mantingui fresca i cruixent durant més temps, la usuària de TikTok <em>Delicious Martha</em> ha compartit un consell que no ha tardat a tornar-se viral. El truc, tant senzill com eficient, consisteix a embolicar l’enciam amb <strong>paper d’alumini</strong> abans de ficar-lo a la nevera. @deliciousmartha 6 tips de cocina (parte 5) #deliciousmartha #aprendecontiktok #cocina #cocinafacil #tiktokespaña #tips #tipscocina #tipsdecocina #trucoscocina #trucosparacocina #kitchenhacks #hacks ♬ 3:03 PM - しゃろう Enciam ja tallat Cal destacar que el truc del <strong>paper d’alumini</strong> només serveix per als enciams que encara no s’han utilitzat. En cas que ja estigui tallat, una bona manera de conservar l’enciam fresc és introduir-lo en un recipient de vidre hermètic. Abans de tancar-lo, se n’ha de cobrir el contingut amb paper de cuina absorbent sec i, més tard, assegurar-se que la tapa no hi deixa entrar aire. Amb aquests tres simples passos, el paper absorbirà la <strong>humitat</strong>, que no actuarà sobre l’enciam, i així es mantindrà el producte fresc. És important remarcar que, precisament, és l’excés d’humitat el que provoca el desgast d’aquesta i d’altres plantes al guardar-les a la nevera, de manera que absorbir-la amb un material tan accessible com el paper de cuina es pot convertir en la millor via per allargar la ‘vida’ de l’enciam.