Més de 100.000 espècies diferents. Totes les floridures són un conjunt de micelis que es manifesten, segons l'espècie, de diferents maneres i en diferents colors com el vermell, el negre, el blau, el verd i el gris. Quan es forma floridura a casa, és perquè l'habitació no està ben ventilada i, per tant, té greus problemes de ventilació i aïllament de la humitat.

Per evitar que la floridura es converteixi en un greu problema a casa teva i, sobretot, per a la teva salut, et proposem tres plantes que pots tenir a casa teva i que t'ajudaran a limitar els danys. CONTRA LES FLORIDURES, COL·LOCA AQUESTES PLANTES A TOTA LA CASA La floridura pot causar greus problemes de salut com asma, al·lèrgies, irritació, inflamació, erupcions i problemes respiratoris. Per posar remei a aquest problema, cal col·locar aquestes plantes per tota la casa, fins i tot al bany, cosa que permetrà captar la humitat i reduir la floridura a les parets. Asparagus o espàrrecs: perfectes quan es col·loquen al bany. Aquesta és una planta perenne, té una forma molt estranya, és suau i molt espessa. Es desenvolupa molt bé entre 25° i 7°, uns pocs graus menys podrien matar-la. Li agrada la llum filtrada i no directa, potser col·locar-la darrere una finestra. Begonia: molt acolorida i viva. També en aquest cas tenim una planta perenne, perfecta per a totes les estances de la casa, però cal anar amb compte de no exposar-la a les gelades. Li agraden les temperatures més o menys constants i odia les massa fredes. Pots col·locar-la a qualsevol lloc, fins i tot a la cuina. Aspidistra: és una planta que t'ajudarà a absorbir tota la humitat de casa teva, sobreviu fins i tot quan és oblidada, així que si no tens molt de temps per ocupar-te de les plantes és perfecta per a tu. Li encanta la humitat i la llum reflectida. Les espores de la floridura inhalades o ingerides produeixen efectes nocius sobre la salut de les persones, sobretot de les més vulnerables: nadons i ancians, persones amb asma i al·lèrgies, persones amb càncer que estan rebent un tractament de quimioteràpia, que han rebut un trasplantament d'òrgan, i en definitiva, totes aquelles que per la raó que sigui tenen el sistema immunològic debilitat. Efectes produïts per l'exposició a la floridura: Fatiga crònica, febre o mal de cap

Ulls irritats

Mucoses de boca, nas i gola irritats

Esternuts i tos crònica

Erupcions cutànies En casos severs d'exposició o casos exacerbats per reacció al·lèrgica, els seus símptomes poden ser extrems incloent nàusees, vòmits i sagnat a pulmons i nas.