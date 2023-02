Quan rentem peces d’abric a la rentadora, com ara jerseis o jaquetes, és normal que deixin anar borrissols. Però, per sort, hi ha un truc molt senzill que hem descobert gràcies a TikTok per treure els borrissols de la rentadora. El millor de tot és que únicament necessitem una pilota de tennis per posar-lo en pràctica.

