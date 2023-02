Per mantenir la pell sana, tenir una rutina diària de neteja facial és primordial, més fins i tot que disposar d’un bon maquillatge. Aquests són els quatre tips més importants per poder presumir de rostre.

Pell neta

El primer pas per assegurar una rutina facial perfecta serà tenir la cara neta. Sembla obvi, però simplement per passejar pel carrer, la contaminació de la ciutat afecta el nostre rostre. Per tant, el primer que farem serà aplicar un netejador amb base oliosa perquè la cara estigui en el millor estat abans d’aplicar altres productes.

No obsessionar-se

Com comentàvem, tot i que és important que la nostra cara sigui neta abans d’utilitzar altres productes, no hem de caure en l’error de sobrepassar-nos amb la neteja facial, ja que la pell necessita els lípids per protegir-se. Tenint en compte que ja s’ha realitzat una neteja facial abans d’anar-nos-en a dormir, al matí amb una vegada de 15-20 segons ja serà suficient.

Hidratació

Tot i que és important saber quin tipus de productes són els adequats per a cada tipus de pell, en la majoria dels casos la hidratació s’ha de realitzar en dos passos. El primer seria aplicar un sèrum (tant al matí com a la nit). I el segon seria aplicar una crema hidratant especial per al rostre, i que inclogui factor de protecció solar.

Retirar bé el maquillatge

A la nit, sempre hem de netejar-nos bé el rostre per evitar que les brutícies quedin impregnades. Fins i tot en el cas d’haver aplicat només protector solar, també serà necessari netejar-se la cara. Aclarir-se amb aigua no sempre és suficient i caldrà utilitzar esponja, tovalloletes o discos per assegurar que la nostra pell estigui neta.