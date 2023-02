La cuina és un lloc que ha de romandre net durant tot el dia per evitar que les nostres receptes es contaminin amb bacteris acumulats. Tot i això, també és l'habitació més complexa de netejar per l'elevat nombre de mobles, electrodomèstics i estris que s'acumulen. Per aquesta raó, et donarem uns quants trucs perquè el mobiliari de la teva cuina recuperi la brillantor natural d'abans.

Si tens vidres o finestres, recorda utilitzar paper de cuina: només has d'humitejar el vidre amb un paper i assecar-lo amb un altre. Per a tots aquells acabats metàl·lics o en fusta, és interessant que utilitzis un raspall impregnat en vinagre i aigua tèbia (meitat i meitat). Si teniu molt de greix acumulat, l'oli de taronja us serà de gran ajuda. No és fàcil de comprar, però un cop l'adquireixes, no necessitaràs cap desgreixant. El bicarbonat t'ajudarà a netejar qualsevol zona de la casa, però si el barreges amb aigua tèbia i utilitzes un raspall suau, t'ajudarà a deixar la teva cuina com si fos nova. Sobretot si hi afegeixes un raig de vinagre blanc. En definitiva, cuida la teva cuina i no deixis que s'embruti gaire. En cas contrari, serà molt difícil recuperar l'estat original. Sobretot pel que fa als greixos acumulats i restes de menjar.