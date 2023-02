Moltes de les nostres peces de vestir més preuades es trenquen o ens queden petites i, per tant, són inservibles, però si perd el seu color original fins i tot queda esperança per tornar a recuperar-lo i poder tornar a lluir el nostre vestuari. Les peces blanques són les que més pateixen, ja que després de l’ús freqüent, solen perdre el blanc original i quedar tenyides. Per blanquejar-les podem fer ús del lleixiu, però un ús inadequat d’aquest producte, pot fer que ens hàgim de desfer de la roba.

Com s’ha d’utilitzar correctament el lleixiu quan rentes?

El lleixiu és un dels productes de neteja més utilitzats a les llars a causa de la seva gran capacitat de desinfecció i capacitat de neteja i, per tant, a la bugaderia, com no podia ser d’una altra manera, pel seu potent agent contra les taques i per blanquejar la roba esgrogueïda.

Perquè la roba quedi en perfecte estat és important saber la quantitat de producte que hem de fer servir en les rentades, si l’afegim a la rentadora, s’haurà de llançar el producte a la capseta amb el símbol d’un triangle i si no es disposa d’aquest, al compartiment del suavitzant i n’hi haurà prou amb 150 ml i un cicle de rentat normal. Cal tenir especial compte en el tipus de teixit en el qual es fa servir el lleixiu, ja que no tots reaccionen igual, en el cotó pur, el cotó i el lli, la substància fa una feina esplèndida, i no és recomanable fer-ne ús en llana sintètica i de color. Serà recomanable una temperatura de l’aigua no més alta dels 50ºC, una temperatura superior podria fer malbé els teixits.

És recomanable mirar l’etiquetatge de les peces, ja que s’indiquen els productes que es poden utilitzar, temps de rentat, temperatures i més informació que farà que la nostra roba estigui més cuidada.

L’alternativa és el rentat a mà

Si la nostra opció és fer servir el lleixiu en un rentat a mà, haurem d’utilitzar un cub o palangana de gran mida i omplir-lo d’aigua freda, seguidament es diluirà el lleixiu a l’aigua (1 vas cada 10 litres d’aigua), finalment introduirem la peça al recipient i la deixarem reposar uns 5/10 minuts, no prolonguem aquests temps perquè l’efecte abrasiu del lleixiu no faci malbé la roba. Una vegada retirem la peça, l’haurem d’esbandir bé amb detergent per procedir al rentat normal.