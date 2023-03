La bugada és una tasca domèstica que requereix temps i dedicació i, de vegades, és inevitable oblidar certs detalls. Rares vegades no queda una peça fora del tambor després d’haver activat el programa de rentada, la qual cosa provoca la frustració de l’usuari, a qui només li queda mirar com la roba dona voltes sense possibilitat d’obrir la porta immediatament a l’aturar la centrifugació.

Per raons de seguretat, la balda es manté tancada mentre duri el cicle i la circulació de l’aigua pel sistema. Tot i que aquesta funció s’ha millorat amb el pas del temps, moltes rentadores continuen funcionant d’aquesta manera.

Recomanacions

Tal com apunta Samsung en la seva pàgina web, sempre que hi hagi aigua al tambor de la rentadora s’hauran de seguir una sèrie de passos preventius abans d’obrir la porta. Per començar, s’ha de revisar la manguera de desaigüe i assegurar-se que «no hi ha embolics». A continuació, es prossegueix a interrompre el programa en marxa i iniciar-ne un altre d’esbandida i centrifugació. Finalment, resulta convenient realitzar un desaigüe d’emergència i una neteja del filtre.

Així mateix, és aconsellable comptar amb una palangana o recipient per evitar que es vessi aigua sobre el terra durant aquest procés.

Funció ‘Pausa + Càrrega’

Per sort, els electrodomèstics han evolucionat adaptant-se a les necessitats de l’usuari, per la qual cosa s’han implementat noves funcions en aquests aparells per poder interrompre els programes de rentada sense que obrir la porta suposi un problema. És el que es coneix com a ‘Pausa + Càrrega’, una opció que moltes vegades es troba al botó d’‘Inici’ i que permet interrompre la centrifugació, obrir la porta per introduir-hi o retirar-ne roba i reactivar la màquina.

Es pot destacar que aquest botó no sempre funciona, ja que és la mateixa màquina la que valora si és convenient deixar anar la balda atenent a factors com la quantitat d’aigua que hi ha al tambor.