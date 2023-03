Hi ha un nou producte als lineals de Mercadona que agradarà entre els fidels a aquest supermercat. Una de les gammes d'articles més venudes per la companyia que dirigeix Juan Roig són les cremes de fruits secs i, en concret, la de cacauet, tant en la seva versió normal com en la cruixent. Doncs bé, a aquesta crema li surt una rival perquè Mercadona ha llançat la crema de festuc.