Més enllà de ser una cadena de supermercats amb un ampli catàleg de productes a disposició dels seus clients, Mercadona és una empresa de distribució coneguda per oferir alternatives saludables o compartir receptes que abastin diferents tipus de dietes.

Si bé és cert que popularment els embotits no se solen incloure entre els anomenats aliments sans pel seu alt contingut en sal i calories, la companyia de Joan Roig ha apostat per treure a la venda un embotit sa.

30% menys de greix

Tal com apareix indicat en l'embolcall de la llonganissa de gall dindi Imperial Extra d'Hacendado, aquest embotit presenta un 30% menys de greix que una llonganissa de porc convencional.

Per aquesta raó, aquest embotit que ja es pot trobar a les prestatgeries de les botigues de Mercadona és una opció ideal per a aquelles persones que, malgrat estar a dieta o seguir una alimentació baixa en calories, busquen una alternativa saludable per picar o saciar la gana entre hores.

L'article té un preu de 3,76 euros per 235 grams, que el converteix en una opció accessible. A més, la llonganissa d'Hacendado està elaborada amb ingredients de primera qualitat: carn i greix de gall dindi, sal, llet desnatada i proteïnes de llet no són sinònim d'un alt contingut en greixos saturats, sinó tot el contrari. Així mateix, es tracta d'un producte sense gluten ni conservants. Per tots aquests motius i pel seu sabor, la llonganissa de Mercadona ja és un dels 'snacks' més consumit pels seus clients.