TikTok és una xarxa social que acull una immensitat de continguts molt variats. Alguns dels vídeos més pràctics vénen de comptes centrats en la neteja i organització. Avui us mostrarem un interessant truc que és molt fàcil de dur a terme i us ajudarà a deixar els vostres utensilis de cuina nets com una patena.

Els 5 errors que sempre es cometen (sense voler) al posar una rentadora El truc consisteix en abocar sabó de rentar els plats en un motlle de glaçons del congelador i esperar que es solidifiquin. Quan es congelen obtenim unes petites càpsules dures de sabó que ens aniran de meravella per fregar la brutícia més incrustada. De seguida comprovareu que la ronya i el greix van caient dels utensilis, per tal de deixar-los com nous. @tanyahomeinspo Els seguidors de la creadora (@tanyahomeinspo) s'han quedat meravellats amb l'efectivitat del consell de neteja. Molts dels comentaris deien coses afalagadores: "Definitivament ho provaré", "És brillant" o "Faré això ara mateix". Al vídeo original veiem que funciona de meravella per netejar una safata del forn, però se suposa que hauria de tenir el mateix efecte amb paelles, cassons i tota mena d'estris variats.