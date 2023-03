El cafè és una de les begudes més instaurades al nostre dia a dia com a societat. Per a molts, un element indispensable per començar el dia. En altres casos, una empenta en els dies més complicats quan el cansament es fa evident, o una excusa per reunir-se amb algú i posar-se al dia dels assumptes particulars.

¿Què passa si prenc un cafè i després em poso a fer migdiada? Calent a l'hivern, amb gel a l'estiu, són molts els amants d'aquesta beguda que enganxa bé en qualsevol moment del dia i que des de fa innombrables anys podem preparar a casa nostra. És probable que tots tinguem la nostra marca preferida per preparar un deliciós cafè a casa, però l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), ha volgut anar un pas més enllà i fer un estudi sobre la relació entre la qualitat i el preu, per escollir el millor cafè entre diferents marques i supermercats. Aquest és el millor torró de xocolata, segons l’OCU El primer que han descobert és que malgrat l'exposició de les cafeteres de càpsules, el cafè mòlt continua sent el més venut. Després de fer un estudi amb 25 marques de cafè mòlt, han determinat que les marques blanques són les més venudes, sent la millor la marca Auchan del supermercat Alcampo.