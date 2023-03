Les catifes són un dels tèxtils de la llar que pateixen més desgast i que acumulen més brutícia. El motiu no és cap altre que la seva ubicació, el terra, i les seves característiques i materials. El més habitual en la neteja de catifes és eliminar la pols que tenen al damunt. Però regularment també s’han de realitzar neteges en profunditat per eliminar taques o pudors.

Tot i que existeix la possibilitat de recórrer a ajuda professional per netejar les catifes, seguint una sèrie de trucs i escollint els productes adequats, també és possible deixar-les com si fossin noves.

Àcars i pudors

Els experts recomanen, a més d’aspirar freqüentment les catifes, realitzar una neteja trimestral en profunditat. Per eliminar els àcars i les pudors, una opció és tirar-hi bicarbonat per damunt la superfície. Si es tracta d’un tapís de grans dimensions, podeu ajudar-vos d’un colador o un tamisador de farina, així el podreu distribuir bé. El següent pas serà polvoritzar un vas de vinagre amb un esprai. Deixeu actuar 30 minuts la barreja i aspireu bé la catifa.

Les taques més difícils

Eliminar taques ocasionades per begudes, aliments o fang requereix un altre tipus de neteja. Per aconseguir eliminar-les bé, heu de tenir en compte que no tots els teixits són iguals, per la qual cosa quan utilitzeu un producte concret és preferible que ho proveu en una petita zona, si pot ser no visible, abans de llançar-se a fer-ho amb tota la catifa.

Hi ha molts productes químics per netejar les catifes, però hi ha un truc molt popular: barrejar aigua i amoníac a parts iguals. Si la taca és superficial, n’hi ha prou amb humitejar una baieta de microfibra i fregar. Si és més difícil de treure, llavors agafeu un raspall per rentar la roba i emboliqueu-hi el drap moll. Fregueu amb les pues la zona que vulgueu netejar. Veureu com la baieta va embrutant-se, així que aneu esbandint-la amb la barreja i repetiu el procés tant com sigui necessari.